Alliance Games מחיר היום

מחיר Alliance Games (COA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00241, עם שינוי של 3.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COA ל USD הוא $ 0.00241 לכל COA.

Alliance Games כרגע מדורג במקום #2075 לפי שווי שוק של $ 998.74K, עם היצע במחזור של 414.42M COA. ב‑24 השעות האחרונות, COA סחר בין $ 0.00236 (נמוך) ל $ 0.00278 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03474769210606202, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.002358643623352284.

ביצועים לטווח קצר, COA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -9.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.20K.

Alliance Games (COA) מידע שוק

דירוג No.2075 שווי שוק $ 998.74K$ 998.74K $ 998.74K נפח (24 שעות) $ 2.20K$ 2.20K $ 2.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M אספקת מחזור 414.42M 414.42M 414.42M מקסימום היצע 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 שיעור מחזור 20.72% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Alliance Games הוא $ 998.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.20K. ההיצע במחזור של COA הוא 414.42M, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.82M.