Informations sur le prix de ZTX (ZTX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00145582 $ 0.00145582 $ 0.00145582 Bas 24 h $ 0.00154366 $ 0.00154366 $ 0.00154366 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00145582$ 0.00145582 $ 0.00145582 Haut 24 h $ 0.00154366$ 0.00154366 $ 0.00154366 Sommet historique $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 Prix le plus bas $ 0.00140781$ 0.00140781 $ 0.00140781 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) +0.38% Variation du prix (7 j) +3.58% Variation du prix (7 j) +3.58%

Le prix en temps réel de ZTX (ZTX) est de $0.00151691. Au cours des dernières 24 heures, ZTX a évolué entre un minimum de $ 0.00145582 et un maximum de $ 0.00154366, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZTX est $ 0.03870653, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00140781.

En termes de performance à court terme, ZTX a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, +0.38% sur 24 heures et de +3.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ZTX (ZTX)

Capitalisation boursière $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.18M$ 15.18M $ 15.18M Offre en circulation 4.20B 4.20B 4.20B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ZTX est de $ 6.38M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZTX est de 4.20B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.18M.