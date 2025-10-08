Informations sur le prix de Yee (YEE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.30% Changement de prix (1J) -16.54% Variation du prix (7 j) -2.88% Variation du prix (7 j) -2.88%

Le prix en temps réel de Yee (YEE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, YEE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YEE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, YEE a évolué de +0.30% au cours de la dernière heure, -16.54% sur 24 heures et de -2.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yee (YEE)

Capitalisation boursière $ 63.24K$ 63.24K $ 63.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 63.24K$ 63.24K $ 63.24K Offre en circulation 966.00M 966.00M 966.00M Offre totale 965,996,242.700163 965,996,242.700163 965,996,242.700163

La capitalisation boursière actuelle de Yee est de $ 63.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YEE est de 966.00M, avec une offre totale de 965996242.700163. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 63.24K.