Le prix en temps réel de PhyChain est aujourd'hui de 2.99 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PHYCHAIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PHYCHAIN facilement sur MEXC maintenant.

Cours PhyChain(PHYCHAIN)

Prix en temps réel : 1 PHYCHAIN à USD

$2.99
-6.59%1D
USD
Graphique du prix de PhyChain (PHYCHAIN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 21:14:59 (UTC+8)

Informations sur le prix de PhyChain (PHYCHAIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 2.983
Bas 24 h
$ 3.208
Haut 24 h

$ 2.983
$ 3.208
--
--
-1.42%

-6.59%

+4.36%

+4.36%

Le prix en temps réel de PhyChain (PHYCHAIN) est de $ 2.99. Au cours des dernières 24 heures, PHYCHAIN a évolué entre un minimum de $ 2.983 et un maximum de $ 3.208, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PHYCHAIN est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, PHYCHAIN a évolué de -1.42% au cours de la dernière heure, -6.59% sur 24 heures et de +4.36% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PhyChain (PHYCHAIN)

--
$ 109.79K
$ 5.98B
--
2,000,000,000
BSC

La capitalisation boursière actuelle de PhyChain est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 109.79K. L'offre en circulation de PHYCHAIN est de --, avec une offre totale de 2000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.98B.

Historique du prix de PhyChain (PHYCHAIN) en USD

Suivez la variation du prix de PhyChain aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.21094-6.59%
30 jours$ +1.584+112.66%
60 jours$ +1.672+126.85%
90 jours$ +0.8009+36.58%
Variation du prix de PhyChain aujourd'hui

Aujourd'hui, PHYCHAIN a enregistré une variation de $ -0.21094 (-6.59%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de PhyChain sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +1.584 (+112.66%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de PhyChain

En élargissant la vue à 60 jours, PHYCHAIN a constaté une variation de $ +1.672 (+126.85%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de PhyChain sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.8009 (+36.58%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de PhyChain (PHYCHAIN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de PhyChain.

Qu'est-ce que PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en PhyChain. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de PHYCHAINpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le PhyChain sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de PhyChain fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de PhyChain (USD)

Combien vaudra PhyChain (PHYCHAIN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs PhyChain (PHYCHAIN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour PhyChain.

Consultez la prévision de prix de PhyChain maintenant !

Tokenomics de PhyChain (PHYCHAIN)

Comprendre la tokenomics de PhyChain (PHYCHAIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PHYCHAIN !

Guide d'achat de PhyChain (PHYCHAIN)

Vous cherchez à savoir comment acheter du PhyChain? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du PhyChain. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

PHYCHAIN en devises locales

1 PhyChain (PHYCHAIN) à VND
78,681.85
1 PhyChain (PHYCHAIN) à AUD
A$4.6345
1 PhyChain (PHYCHAIN) à GBP
2.2425
1 PhyChain (PHYCHAIN) à EUR
2.5714
1 PhyChain (PHYCHAIN) à USD
$2.99
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MYR
RM12.6178
1 PhyChain (PHYCHAIN) à TRY
125.0418
1 PhyChain (PHYCHAIN) à JPY
¥454.48
1 PhyChain (PHYCHAIN) à ARS
ARS$4,029.623
1 PhyChain (PHYCHAIN) à RUB
237.9741
1 PhyChain (PHYCHAIN) à INR
265.512
1 PhyChain (PHYCHAIN) à IDR
Rp49,833.3134
1 PhyChain (PHYCHAIN) à KRW
4,289.8128
1 PhyChain (PHYCHAIN) à PHP
174.1376
1 PhyChain (PHYCHAIN) à EGP
￡E.142.5931
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BRL
R$16.445
1 PhyChain (PHYCHAIN) à CAD
C$4.186
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BDT
364.2717
1 PhyChain (PHYCHAIN) à NGN
4,371.3202
1 PhyChain (PHYCHAIN) à COP
$11,725.4644
1 PhyChain (PHYCHAIN) à ZAR
R.52.2652
1 PhyChain (PHYCHAIN) à UAH
124.982
1 PhyChain (PHYCHAIN) à TZS
T.Sh.7,346.43
1 PhyChain (PHYCHAIN) à VES
Bs577.07
1 PhyChain (PHYCHAIN) à CLP
$2,870.4
1 PhyChain (PHYCHAIN) à PKR
Rs846.768
1 PhyChain (PHYCHAIN) à KZT
1,607.5137
1 PhyChain (PHYCHAIN) à THB
฿98.072
1 PhyChain (PHYCHAIN) à TWD
NT$92.0023
1 PhyChain (PHYCHAIN) à AED
د.إ10.9733
1 PhyChain (PHYCHAIN) à CHF
Fr2.392
1 PhyChain (PHYCHAIN) à HKD
HK$23.2323
1 PhyChain (PHYCHAIN) à AMD
֏1,143.8245
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MAD
.د.م27.4781
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MXN
$55.5841
1 PhyChain (PHYCHAIN) à SAR
ريال11.2125
1 PhyChain (PHYCHAIN) à ETB
Br439.3805
1 PhyChain (PHYCHAIN) à KES
KSh386.3379
1 PhyChain (PHYCHAIN) à JOD
د.أ2.11991
1 PhyChain (PHYCHAIN) à PLN
11.0331
1 PhyChain (PHYCHAIN) à RON
лв13.156
1 PhyChain (PHYCHAIN) à SEK
kr28.5545
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BGN
лв5.0531
1 PhyChain (PHYCHAIN) à HUF
Ft1,016.9887
1 PhyChain (PHYCHAIN) à CZK
62.9694
1 PhyChain (PHYCHAIN) à KWD
د.ك0.91793
1 PhyChain (PHYCHAIN) à ILS
9.9567
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BOB
Bs20.6609
1 PhyChain (PHYCHAIN) à AZN
5.083
1 PhyChain (PHYCHAIN) à TJS
SM27.4781
1 PhyChain (PHYCHAIN) à GEL
8.073
1 PhyChain (PHYCHAIN) à AOA
Kz2,725.5943
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BHD
.د.ب1.12723
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BMD
$2.99
1 PhyChain (PHYCHAIN) à DKK
kr19.3154
1 PhyChain (PHYCHAIN) à HNL
L78.5174
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MUR
135.9254
1 PhyChain (PHYCHAIN) à NAD
$51.7868
1 PhyChain (PHYCHAIN) à NOK
kr30.5279
1 PhyChain (PHYCHAIN) à NZD
$5.2325
1 PhyChain (PHYCHAIN) à PAB
B/.2.99
1 PhyChain (PHYCHAIN) à PGK
K12.7374
1 PhyChain (PHYCHAIN) à QAR
ر.ق10.8836
1 PhyChain (PHYCHAIN) à RSD
дин.303.0664
1 PhyChain (PHYCHAIN) à UZS
soʻm36,463.4088
1 PhyChain (PHYCHAIN) à ALL
L250.5919
1 PhyChain (PHYCHAIN) à ANG
ƒ5.3521
1 PhyChain (PHYCHAIN) à AWG
ƒ5.3521
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BBD
$5.98
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BAM
KM5.0531
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BIF
Fr8,817.51
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BND
$3.887
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BSD
$2.99
1 PhyChain (PHYCHAIN) à JMD
$481.0013
1 PhyChain (PHYCHAIN) à KHR
12,008.0194
1 PhyChain (PHYCHAIN) à KMF
Fr1,267.76
1 PhyChain (PHYCHAIN) à LAK
64,999.9987
1 PhyChain (PHYCHAIN) à LKR
රු905.2225
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MDL
L50.232
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MGA
Ar13,408.057
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MOP
P23.92
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MVR
45.747
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MWK
MK5,181.969
1 PhyChain (PHYCHAIN) à MZN
MT191.061
1 PhyChain (PHYCHAIN) à NPR
रु424.6996
1 PhyChain (PHYCHAIN) à PYG
21,055.58
1 PhyChain (PHYCHAIN) à RWF
Fr4,338.49
1 PhyChain (PHYCHAIN) à SBD
$24.6077
1 PhyChain (PHYCHAIN) à SCR
42.7869
1 PhyChain (PHYCHAIN) à SRD
$115.9821
1 PhyChain (PHYCHAIN) à SVC
$26.1625
1 PhyChain (PHYCHAIN) à SZL
L51.7569
1 PhyChain (PHYCHAIN) à TMT
m10.465
1 PhyChain (PHYCHAIN) à TND
د.ت8.80854
1 PhyChain (PHYCHAIN) à TTD
$20.3021
1 PhyChain (PHYCHAIN) à UGX
Sh10,273.64
1 PhyChain (PHYCHAIN) à XAF
Fr1,695.33
1 PhyChain (PHYCHAIN) à XCD
$8.073
1 PhyChain (PHYCHAIN) à XOF
Fr1,695.33
1 PhyChain (PHYCHAIN) à XPF
Fr307.97
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BWP
P40.2454
1 PhyChain (PHYCHAIN) à BZD
$6.0099
1 PhyChain (PHYCHAIN) à CVE
$285.3955
1 PhyChain (PHYCHAIN) à DJF
Fr532.22
1 PhyChain (PHYCHAIN) à DOP
$188.2504
1 PhyChain (PHYCHAIN) à DZD
د.ج389.8661
1 PhyChain (PHYCHAIN) à FJD
$6.8172
1 PhyChain (PHYCHAIN) à GNF
Fr25,998.05
1 PhyChain (PHYCHAIN) à GTQ
Q22.9034
1 PhyChain (PHYCHAIN) à GYD
$625.6276
1 PhyChain (PHYCHAIN) à ISK
kr364.78

Ressources de PhyChain

Pour une compréhension plus approfondie de PhyChain, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de PhyChain
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur PhyChain

Combien vaut PhyChain (PHYCHAIN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PHYCHAIN en USD est de 2.99 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PHYCHAIN à USD ?
Le prix actuel de PHYCHAIN en USD est $ 2.99. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de PhyChain ?
La capitalisation boursière de PHYCHAIN est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PHYCHAIN ?
L'offre en circulation de PHYCHAIN est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PHYCHAIN ?
PHYCHAIN a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PHYCHAIN ?
PHYCHAIN a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de PHYCHAIN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PHYCHAIN est de $ 109.79K USD.
Est-ce que PHYCHAIN va augmenter cette année ?
PHYCHAIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PHYCHAIN pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur PhyChain (PHYCHAIN)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-14 20:24:00Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins Chutent sur Toute la Ligne, SKYAI Baisse de Plus de 40% en 24h
10-14 19:19:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 624 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
10-14 18:42:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto interrompt son rallye et devient baissier, la capitalisation totale du marché chute à 3,93 billions de dollars
10-14 18:27:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins franchit les 310 milliards de dollars pour atteindre un nouveau sommet historique, augmentant de plus de 80 milliards de dollars cette année
10-14 17:21:00Mises à jour de l'industrie
Aperçu : Powell prononcera un discours aujourd'hui, pouvant potentiellement influencer le rythme des baisses de taux et les attentes de politique monétaire
10-14 14:09:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin Tombe Sous les 114 000 $, l'Ethereum Descend Sous les 4 200 $

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

