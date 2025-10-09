Informations sur le prix de XVGARB (XVGARB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00001048$ 0.00001048 $ 0.00001048 Prix le plus bas $ 0.00000574$ 0.00000574 $ 0.00000574 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -2.50% Variation du prix (7 j) -2.50%

Le prix en temps réel de XVGARB (XVGARB) est de $0.00000606. Au cours des dernières 24 heures, XVGARB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XVGARB est $ 0.00001048, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000574.

En termes de performance à court terme, XVGARB a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -2.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XVGARB (XVGARB)

Capitalisation boursière $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Offre en circulation 3.50B 3.50B 3.50B Offre totale 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de XVGARB est de $ 21.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XVGARB est de 3.50B, avec une offre totale de 3500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 21.21K.