Informations sur le prix de Wrapped TAC (WTAC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00476793 $ 0.00476793 $ 0.00476793 Bas 24 h $ 0.00531774 $ 0.00531774 $ 0.00531774 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00476793$ 0.00476793 $ 0.00476793 Haut 24 h $ 0.00531774$ 0.00531774 $ 0.00531774 Sommet historique $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Prix le plus bas $ 0.00431908$ 0.00431908 $ 0.00431908 Variation du prix (1 h) +0.31% Changement de prix (1J) -8.76% Variation du prix (7 j) -34.14% Variation du prix (7 j) -34.14%

Le prix en temps réel de Wrapped TAC (WTAC) est de $0.00478314. Au cours des dernières 24 heures, WTAC a évolué entre un minimum de $ 0.00476793 et un maximum de $ 0.00531774, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WTAC est $ 0.0173277, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00431908.

En termes de performance à court terme, WTAC a évolué de +0.31% au cours de la dernière heure, -8.76% sur 24 heures et de -34.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped TAC (WTAC)

Capitalisation boursière $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Offre en circulation 258.97M 258.97M 258.97M Offre totale 258,967,255.9866329 258,967,255.9866329 258,967,255.9866329

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped TAC est de $ 1.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WTAC est de 258.97M, avec une offre totale de 258967255.9866329. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.24M.