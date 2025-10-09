Le prix en temps réel de World Cat est aujourd'hui de 0.04251753 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de WORLD CAT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix WORLD CAT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de World Cat est aujourd'hui de 0.04251753 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de WORLD CAT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix WORLD CAT facilement sur MEXC maintenant.

Logo de World Cat

Prix de World Cat (WORLD CAT)

Non listé

Prix en temps réel : 1 WORLD CAT à USD

-3.20%1D
mexc
USD
Graphique du prix de World Cat (WORLD CAT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 06:44:15 (UTC+8)

Informations sur le prix de World Cat (WORLD CAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+0.20%

-3.24%

-11.97%

-11.97%

Le prix en temps réel de World Cat (WORLD CAT) est de $0.04251753. Au cours des dernières 24 heures, WORLD CAT a évolué entre un minimum de $ 0.04227856 et un maximum de $ 0.04412538, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WORLD CAT est $ 0.09714, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WORLD CAT a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, -3.24% sur 24 heures et de -11.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour World Cat (WORLD CAT)

--
----

La capitalisation boursière actuelle de World Cat est de $ 3.38M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WORLD CAT est de 80.00M, avec une offre totale de 79999978.71555756. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.38M.

Historique du prix de World Cat (WORLD CAT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de World Cat en USD était de $ -0.00142374858589757.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de World Cat en USD était de $ -0.0205287007.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de World Cat en USD était de $ +0.0054505602.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de World Cat en USD était de $ +0.04239609968695596972.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00142374858589757-3.24%
30 jours$ -0.0205287007-48.28%
60 jours$ +0.0054505602+12.82%
90 jours$ +0.04239609968695596972+34,913.93%

Qu'est-ce que World Cat (WORLD CAT)

Ressource de World Cat (WORLD CAT)

Site officiel

Prévision de prix de World Cat (USD)

Combien vaudra World Cat (WORLD CAT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs World Cat (WORLD CAT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour World Cat.

Consultez la prévision de prix de World Cat maintenant !

WORLD CAT en devises locales

Tokenomics de World Cat (WORLD CAT)

Comprendre la tokenomics de World Cat (WORLD CAT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WORLD CAT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur World Cat (WORLD CAT)

Combien vaut World Cat (WORLD CAT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de WORLD CAT en USD est de 0.04251753 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de WORLD CAT à USD ?
Le prix actuel de WORLD CAT en USD est $ 0.04251753. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de World Cat ?
La capitalisation boursière de WORLD CAT est de $ 3.38M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de WORLD CAT ?
L'offre en circulation de WORLD CAT est de 80.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WORLD CAT ?
WORLD CAT a atteint un prix ATH de 0.09714 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WORLD CAT ?
WORLD CAT a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de WORLD CAT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WORLD CAT est de -- USD.
Est-ce que WORLD CAT va augmenter cette année ?
WORLD CAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WORLD CAT pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur World Cat (WORLD CAT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-09 00:05:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-08 11:51:08Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.