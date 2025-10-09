Informations sur le prix de World Cat (WORLD CAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04227856 $ 0.04227856 $ 0.04227856 Bas 24 h $ 0.04412538 $ 0.04412538 $ 0.04412538 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04227856$ 0.04227856 $ 0.04227856 Haut 24 h $ 0.04412538$ 0.04412538 $ 0.04412538 Sommet historique $ 0.09714$ 0.09714 $ 0.09714 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.20% Changement de prix (1J) -3.24% Variation du prix (7 j) -11.97% Variation du prix (7 j) -11.97%

Le prix en temps réel de World Cat (WORLD CAT) est de $0.04251753. Au cours des dernières 24 heures, WORLD CAT a évolué entre un minimum de $ 0.04227856 et un maximum de $ 0.04412538, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WORLD CAT est $ 0.09714, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WORLD CAT a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, -3.24% sur 24 heures et de -11.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour World Cat (WORLD CAT)

Capitalisation boursière $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Offre en circulation 80.00M 80.00M 80.00M Offre totale 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

La capitalisation boursière actuelle de World Cat est de $ 3.38M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WORLD CAT est de 80.00M, avec une offre totale de 79999978.71555756. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.38M.