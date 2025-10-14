Informations sur le prix de WORK (WORK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00009876 Haut 24 h $ 0.00010681 Sommet historique $ 0.00489791 Prix le plus bas $ 0.00008992 Variation du prix (1 h) +2.09% Changement de prix (1J) +5.99% Variation du prix (7 j) -20.12%

Le prix en temps réel de WORK (WORK) est de $0.00010642. Au cours des dernières 24 heures, WORK a évolué entre un minimum de $ 0.00009876 et un maximum de $ 0.00010681, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WORK est $ 0.00489791, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008992.

En termes de performance à court terme, WORK a évolué de +2.09% au cours de la dernière heure, +5.99% sur 24 heures et de -20.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WORK (WORK)

Capitalisation boursière $ 106.66K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 106.66K Offre en circulation 1000.00M Offre totale 999,997,534.39

La capitalisation boursière actuelle de WORK est de $ 106.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WORK est de 1000.00M, avec une offre totale de 999997534.39. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 106.66K.