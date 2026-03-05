Prix de Work402 aujourd'hui

Le prix de Work402 (WORK) en direct est actuellement de $ 0.0003592, avec une variation de 20.23 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WORK en USD est de $ 0.0003592 par WORK.

Work402 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- WORK. Au cours des dernières 24 heures, WORK a été échangé entre $ 0.0003282 (plus bas) et $ 0.0004613 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, WORK a varié de +2.42% au cours de la dernière heure et de -47.78% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 54.59K.

Informations de marché pour Work402 (WORK)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 54.59K$ 54.59K $ 54.59K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Work402 est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.59K. L'offre en circulation de WORK est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.