Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de WATCHDOGS (WATCH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
WatchDogs is the first NFT marketplace built natively on the INK blockchain. From the early days of the network, we’ve been empowering creators and collectors through NFT trading, staking, stats, and AI tools. Focused on innovation and community, WatchDogs brings utility, culture, and discovery together — making INK the home of next-gen NFTs. With our AI agents, staking rewards, and deep integration into the INK ecosystem, we’re here for the long game.
Tokenomics de WATCHDOGS (WATCH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de WATCHDOGS (WATCH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WATCH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WATCH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WATCH, explorez le prix en direct du token WATCH !
Prévision du prix de WATCH
Vous voulez savoir dans quelle direction WATCH pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WATCH combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
