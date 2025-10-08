Informations sur le prix de WATCHDOGS (WATCH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.000039 Haut 24 h $ 0.00003965 Sommet historique $ 0.0001647 Prix le plus bas $ 0.00003231 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.00% Variation du prix (7 j) +20.39%

Le prix en temps réel de WATCHDOGS (WATCH) est de $0.00003919. Au cours des dernières 24 heures, WATCH a évolué entre un minimum de $ 0.000039 et un maximum de $ 0.00003965, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WATCH est $ 0.0001647, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003231.

En termes de performance à court terme, WATCH a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.00% sur 24 heures et de +20.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WATCHDOGS (WATCH)

Capitalisation boursière $ 39.19K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 39.19K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de WATCHDOGS est de $ 39.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WATCH est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 39.19K.