Informations sur le prix de WachAI (WACH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00165088 $ 0.00165088 $ 0.00165088 Bas 24 h $ 0.00177706 $ 0.00177706 $ 0.00177706 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00165088$ 0.00165088 $ 0.00165088 Haut 24 h $ 0.00177706$ 0.00177706 $ 0.00177706 Sommet historique $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Prix le plus bas $ 0.0012978$ 0.0012978 $ 0.0012978 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) +2.35% Variation du prix (7 j) -2.25% Variation du prix (7 j) -2.25%

Le prix en temps réel de WachAI (WACH) est de $0.00175786. Au cours des dernières 24 heures, WACH a évolué entre un minimum de $ 0.00165088 et un maximum de $ 0.00177706, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WACH est $ 0.0086231, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0012978.

En termes de performance à court terme, WACH a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, +2.35% sur 24 heures et de -2.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WachAI (WACH)

Capitalisation boursière $ 903.52K$ 903.52K $ 903.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Offre en circulation 514.57M 514.57M 514.57M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de WachAI est de $ 903.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WACH est de 514.57M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.76M.