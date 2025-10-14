Informations sur le prix de VIVA (VIVA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00637282 $ 0.00637282 $ 0.00637282 Bas 24 h $ 0.00769819 $ 0.00769819 $ 0.00769819 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00637282$ 0.00637282 $ 0.00637282 Haut 24 h $ 0.00769819$ 0.00769819 $ 0.00769819 Sommet historique $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Prix le plus bas $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Variation du prix (1 h) -0.72% Changement de prix (1J) -2.62% Variation du prix (7 j) -23.18% Variation du prix (7 j) -23.18%

Le prix en temps réel de VIVA (VIVA) est de $0.00746589. Au cours des dernières 24 heures, VIVA a évolué entre un minimum de $ 0.00637282 et un maximum de $ 0.00769819, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VIVA est $ 0.01138801, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00199132.

En termes de performance à court terme, VIVA a évolué de -0.72% au cours de la dernière heure, -2.62% sur 24 heures et de -23.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VIVA (VIVA)

Capitalisation boursière $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,996,292.027384 999,996,292.027384 999,996,292.027384

La capitalisation boursière actuelle de VIVA est de $ 7.48M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIVA est de 1000.00M, avec une offre totale de 999996292.027384. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.48M.