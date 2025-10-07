Informations sur le prix de VitaDAO (VITA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Bas 24 h $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Haut 24 h $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Sommet historique $ 7.05$ 7.05 $ 7.05 Prix le plus bas $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) -1.28% Variation du prix (7 j) -2.19% Variation du prix (7 j) -2.19%

Le prix en temps réel de VitaDAO (VITA) est de $1.52. Au cours des dernières 24 heures, VITA a évolué entre un minimum de $ 1.52 et un maximum de $ 1.56, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VITA est $ 7.05, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0.

En termes de performance à court terme, VITA a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -1.28% sur 24 heures et de -2.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VitaDAO (VITA)

Capitalisation boursière $ 39.17M$ 39.17M $ 39.17M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 42.65M$ 42.65M $ 42.65M Offre en circulation 25.70M 25.70M 25.70M Offre totale 27,983,795.39784724 27,983,795.39784724 27,983,795.39784724

La capitalisation boursière actuelle de VitaDAO est de $ 39.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VITA est de 25.70M, avec une offre totale de 27983795.39784724. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 42.65M.