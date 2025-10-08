Informations sur le prix de Virgen (VIRGEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03441068$ 0.03441068 $ 0.03441068 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.77% Changement de prix (1J) -8.62% Variation du prix (7 j) +1.11% Variation du prix (7 j) +1.11%

Le prix en temps réel de Virgen (VIRGEN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VIRGEN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VIRGEN est $ 0.03441068, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VIRGEN a évolué de +0.77% au cours de la dernière heure, -8.62% sur 24 heures et de +1.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Virgen (VIRGEN)

Capitalisation boursière $ 404.18K$ 404.18K $ 404.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 404.18K$ 404.18K $ 404.18K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Virgen est de $ 404.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIRGEN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 404.18K.