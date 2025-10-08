Informations sur le prix de Vies Token (VIES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00185047 Haut 24 h $ 0.00224064 Sommet historique $ 0.01529872 Prix le plus bas $ 0.00176918 Variation du prix (1 h) +1.50% Changement de prix (1J) -15.53% Variation du prix (7 j) -21.70%

Le prix en temps réel de Vies Token (VIES) est de $0.00188435. Au cours des dernières 24 heures, VIES a évolué entre un minimum de $ 0.00185047 et un maximum de $ 0.00224064, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VIES est $ 0.01529872, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00176918.

En termes de performance à court terme, VIES a évolué de +1.50% au cours de la dernière heure, -15.53% sur 24 heures et de -21.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vies Token (VIES)

Capitalisation boursière $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Offre en circulation 806.38M 806.38M 806.38M Offre totale 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

La capitalisation boursière actuelle de Vies Token est de $ 1.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIES est de 806.38M, avec une offre totale de 806378225.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.52M.