Informations sur le prix de USDu (USDU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.999022 $ 0.999022 $ 0.999022 Bas 24 h $ 0.999632 $ 0.999632 $ 0.999632 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.999022$ 0.999022 $ 0.999022 Haut 24 h $ 0.999632$ 0.999632 $ 0.999632 Sommet historique $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Prix le plus bas $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -0.04% Variation du prix (7 j) -0.09% Variation du prix (7 j) -0.09%

Le prix en temps réel de USDu (USDU) est de $0.999156. Au cours des dernières 24 heures, USDU a évolué entre un minimum de $ 0.999022 et un maximum de $ 0.999632, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDU est $ 1.003, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.990456.

En termes de performance à court terme, USDU a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -0.04% sur 24 heures et de -0.09% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour USDu (USDU)

Capitalisation boursière $ 14.27M$ 14.27M $ 14.27M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.27M$ 14.27M $ 14.27M Offre en circulation 14.28M 14.28M 14.28M Offre totale 14,281,638.12733 14,281,638.12733 14,281,638.12733

La capitalisation boursière actuelle de USDu est de $ 14.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDU est de 14.28M, avec une offre totale de 14281638.12733. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.27M.