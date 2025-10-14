Informations sur le prix de US Nerite Dollar (USND) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.987891 $ 0.987891 $ 0.987891 Bas 24 h $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.987891$ 0.987891 $ 0.987891 Haut 24 h $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Sommet historique $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Prix le plus bas $ 0.938246$ 0.938246 $ 0.938246 Variation du prix (1 h) +0.14% Changement de prix (1J) -0.08% Variation du prix (7 j) +0.74% Variation du prix (7 j) +0.74%

Le prix en temps réel de US Nerite Dollar (USND) est de $0.99795. Au cours des dernières 24 heures, USND a évolué entre un minimum de $ 0.987891 et un maximum de $ 1.007, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USND est $ 1.61, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.938246.

En termes de performance à court terme, USND a évolué de +0.14% au cours de la dernière heure, -0.08% sur 24 heures et de +0.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour US Nerite Dollar (USND)

Capitalisation boursière $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Offre en circulation 2.45M 2.45M 2.45M Offre totale 2,447,612.249537792 2,447,612.249537792 2,447,612.249537792

La capitalisation boursière actuelle de US Nerite Dollar est de $ 2.44M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USND est de 2.45M, avec une offre totale de 2447612.249537792. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.44M.