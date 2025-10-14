Informations sur le prix de TTAJ (TTAJ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00452309
Haut 24 h $ 0.00478794
Sommet historique $ 0.00996565
Prix le plus bas $ 0.00272401
Variation du prix (1 h) +0.31%
Changement de prix (1J) +4.96%
Variation du prix (7 j) -7.87%

Le prix en temps réel de TTAJ (TTAJ) est de $0.0047648. Au cours des dernières 24 heures, TTAJ a évolué entre un minimum de $ 0.00452309 et un maximum de $ 0.00478794, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TTAJ est $ 0.00996565, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00272401.

En termes de performance à court terme, TTAJ a évolué de +0.31% au cours de la dernière heure, +4.96% sur 24 heures et de -7.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TTAJ (TTAJ)

Capitalisation boursière $ 527.48K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 527.48K
Offre en circulation 111.00M
Offre totale 111,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TTAJ est de $ 527.48K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TTAJ est de 111.00M, avec une offre totale de 111000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 527.48K.