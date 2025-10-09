Informations sur le prix de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00038094 $ 0.00038094 $ 0.00038094 Bas 24 h $ 0.00042971 $ 0.00042971 $ 0.00042971 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00038094$ 0.00038094 $ 0.00038094 Haut 24 h $ 0.00042971$ 0.00042971 $ 0.00042971 Sommet historique $ 0.00483987$ 0.00483987 $ 0.00483987 Prix le plus bas $ 0.00020134$ 0.00020134 $ 0.00020134 Variation du prix (1 h) +1.78% Changement de prix (1J) +8.79% Variation du prix (7 j) -1.49% Variation du prix (7 j) -1.49%

Le prix en temps réel de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) est de $0.00042573. Au cours des dernières 24 heures, TRIVI a évolué entre un minimum de $ 0.00038094 et un maximum de $ 0.00042971, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRIVI est $ 0.00483987, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00020134.

En termes de performance à court terme, TRIVI a évolué de +1.78% au cours de la dernière heure, +8.79% sur 24 heures et de -1.49% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Capitalisation boursière $ 215.90K$ 215.90K $ 215.90K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 425.65K$ 425.65K $ 425.65K Offre en circulation 507.21M 507.21M 507.21M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TriviAgent by Virtuals est de $ 215.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRIVI est de 507.21M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 425.65K.