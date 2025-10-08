Informations sur le prix de Tharwa USD (THUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.997115 $ 0.997115 $ 0.997115 Bas 24 h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.997115$ 0.997115 $ 0.997115 Haut 24 h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Sommet historique $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prix le plus bas $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Variation du prix (1 h) -0.09% Changement de prix (1J) -0.10% Variation du prix (7 j) +0.03% Variation du prix (7 j) +0.03%

Le prix en temps réel de Tharwa USD (THUSD) est de $1. Au cours des dernières 24 heures, THUSD a évolué entre un minimum de $ 0.997115 et un maximum de $ 1.002, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de THUSD est $ 1.011, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.873839.

En termes de performance à court terme, THUSD a évolué de -0.09% au cours de la dernière heure, -0.10% sur 24 heures et de +0.03% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tharwa USD (THUSD)

Capitalisation boursière $ 668.15K$ 668.15K $ 668.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Offre en circulation 668.42K 668.42K 668.42K Offre totale 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

La capitalisation boursière actuelle de Tharwa USD est de $ 668.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de THUSD est de 668.42K, avec une offre totale de 3582210.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.58M.