Informations sur le prix de teleBTC (TELEBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 113,525, Haut 24 h $ 116,030. Sommet historique $ 129,019. Prix le plus bas $ 0. Variation du prix (1 h) +0.41%. Changement de prix (1J) +0.90%. Variation du prix (7 j) -8.07%.

Le prix en temps réel de teleBTC (TELEBTC) est de $114,787. Au cours des dernières 24 heures, TELEBTC a évolué entre un minimum de $ 113,525 et un maximum de $ 116,030, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TELEBTC est $ 129,019, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TELEBTC a évolué de +0.41% au cours de la dernière heure, +0.90% sur 24 heures et de -8.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour teleBTC (TELEBTC)

Capitalisation boursière $ 515.94K. Volume (24 h) --. Capitalisation boursière entièrement diluée $ 515.94K. Offre en circulation 4.49. Offre totale 4.49473773.

La capitalisation boursière actuelle de teleBTC est de $ 515.94K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TELEBTC est de 4.49, avec une offre totale de 4.49473773. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 515.94K.