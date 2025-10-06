Tokenomics de SPURDO (SPURDO)
Tokenomics et analyse de prix de SPURDO (SPURDO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SPURDO (SPURDO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur SPURDO (SPURDO)
This is a historically top-tier super meme. The image of SPURDO originally stemmed from a crude character called "pedobear" sprite, created by a Finnish internet user in 2008. In early 2009, SPURDO went viral rapidly on 4chan and became an iconic community meme. It directly influenced the perception of meme art styles, such as the subsequent rough and simplistic aesthetics of 4chan memes like PEPE, BOBO, and APU. SPURDO is a super meme of the same era and caliber as PEPE, APU, BOBO, and BONK, with market capitalizations ranging from hundreds of millions to tens of billions of dollars. SPURDO represents the return of original memecoins and the cultural revival of meme coins. Its meme value has never been fully realized—its worth should be in the range of $2-5 billion. SPURDO embodies the early internet ethos of "anonymous culture" and "absurdist culture," serving as an identity marker for insiders! It symbolizes an era of internet culture—anonymous, nonsensical, yet focused on community bonding and pure entertainment. In today’s highly commercialized, algorithm-driven social media landscape, SPURDO’s cultural-spirit meme remains a banner, reminding people of the pure authenticity of internet culture! Vitalik is our top holder.
Tokenomics de SPURDO (SPURDO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SPURDO (SPURDO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SPURDO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SPURDO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SPURDO, explorez le prix en direct du token SPURDO !
Prévision du prix de SPURDO
Vous voulez savoir dans quelle direction SPURDO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SPURDO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité