Informations sur le prix de Snibbu (SNIBBU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00115561 $ 0.00115561 $ 0.00115561 Bas 24 h $ 0.00125987 $ 0.00125987 $ 0.00125987 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00115561$ 0.00115561 $ 0.00115561 Haut 24 h $ 0.00125987$ 0.00125987 $ 0.00125987 Sommet historique $ 0.03658647$ 0.03658647 $ 0.03658647 Prix le plus bas $ 0.00064808$ 0.00064808 $ 0.00064808 Variation du prix (1 h) +0.09% Changement de prix (1J) +7.45% Variation du prix (7 j) -8.73% Variation du prix (7 j) -8.73%

Le prix en temps réel de Snibbu (SNIBBU) est de $0.00125786. Au cours des dernières 24 heures, SNIBBU a évolué entre un minimum de $ 0.00115561 et un maximum de $ 0.00125987, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SNIBBU est $ 0.03658647, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00064808.

En termes de performance à court terme, SNIBBU a évolué de +0.09% au cours de la dernière heure, +7.45% sur 24 heures et de -8.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Snibbu (SNIBBU)

Capitalisation boursière $ 529.17K$ 529.17K $ 529.17K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 529.17K$ 529.17K $ 529.17K Offre en circulation 420.69M 420.69M 420.69M Offre totale 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Snibbu est de $ 529.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SNIBBU est de 420.69M, avec une offre totale de 420690000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 529.17K.