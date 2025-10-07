Informations sur le prix de Scalia Infrastructure (SCALE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00164413 $ 0.00164413 $ 0.00164413 Bas 24 h $ 0.00173064 $ 0.00173064 $ 0.00173064 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00164413$ 0.00164413 $ 0.00164413 Haut 24 h $ 0.00173064$ 0.00173064 $ 0.00173064 Sommet historique $ 0.746693$ 0.746693 $ 0.746693 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.10% Changement de prix (1J) +4.48% Variation du prix (7 j) +13.03% Variation du prix (7 j) +13.03%

Le prix en temps réel de Scalia Infrastructure (SCALE) est de $0.00172447. Au cours des dernières 24 heures, SCALE a évolué entre un minimum de $ 0.00164413 et un maximum de $ 0.00173064, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCALE est $ 0.746693, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SCALE a évolué de +0.10% au cours de la dernière heure, +4.48% sur 24 heures et de +13.03% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Scalia Infrastructure (SCALE)

Capitalisation boursière $ 169.04K$ 169.04K $ 169.04K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 172.47K$ 172.47K $ 172.47K Offre en circulation 98.01M 98.01M 98.01M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Scalia Infrastructure est de $ 169.04K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCALE est de 98.01M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 172.47K.