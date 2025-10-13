Tokenomics de Scalia Infrastructure (SCALE)
Tokenomics et analyse de prix de Scalia Infrastructure (SCALE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Scalia Infrastructure (SCALE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Scalia Infrastructure (SCALE)
About Scalia Scalia Infrastructure is a pioneering platform that aggregates and scales Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) resources. Our platform aims to democratize access to decentralized infrastructure resources, enabling individuals, enterprises, and organizations to leverage decentralized technologies with ease.
Scale for Global Impact Scalia employs advanced technologies and optimization strategies to scale DePIN resources efficiently, ensuring the network can meet the evolving needs of stakeholders.
Aggregate DePIN Resources Scalia establishes a comprehensive network of diverse DePIN categories, including storage nodes, computing resources, and wireless communication nodes, IoTs.
Facilitate Accessibility Scalia delivers user-friendly interfaces and tools to lower the technical barriers associated with utilizing decentralized infrastructure.
Tokenomics de Scalia Infrastructure (SCALE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Scalia Infrastructure (SCALE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SCALE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SCALE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SCALE, explorez le prix en direct du token SCALE !
