Informations sur le prix de RefundYourSOL (RYS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00154229 $ 0.00154229 $ 0.00154229 Bas 24 h $ 0.00167985 $ 0.00167985 $ 0.00167985 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00154229$ 0.00154229 $ 0.00154229 Haut 24 h $ 0.00167985$ 0.00167985 $ 0.00167985 Sommet historique $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Prix le plus bas $ 0.00006717$ 0.00006717 $ 0.00006717 Variation du prix (1 h) +0.22% Changement de prix (1J) -5.24% Variation du prix (7 j) -7.91% Variation du prix (7 j) -7.91%

Le prix en temps réel de RefundYourSOL (RYS) est de $0.00157048. Au cours des dernières 24 heures, RYS a évolué entre un minimum de $ 0.00154229 et un maximum de $ 0.00167985, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RYS est $ 0.00336875, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006717.

En termes de performance à court terme, RYS a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, -5.24% sur 24 heures et de -7.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour RefundYourSOL (RYS)

Capitalisation boursière $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Offre en circulation 971.21M 971.21M 971.21M Offre totale 971,208,576.305671 971,208,576.305671 971,208,576.305671

La capitalisation boursière actuelle de RefundYourSOL est de $ 1.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RYS est de 971.21M, avec une offre totale de 971208576.305671. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.52M.