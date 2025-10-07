Informations sur le prix de Redacted (BTRFLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 21.88 Haut 24 h $ 25.08 Sommet historique $ 543.55 Prix le plus bas $ 13.5 Variation du prix (1 h) -4.13% Changement de prix (1J) -0.82% Variation du prix (7 j) +43.92%

Le prix en temps réel de Redacted (BTRFLY) est de $23.11. Au cours des dernières 24 heures, BTRFLY a évolué entre un minimum de $ 21.88 et un maximum de $ 25.08, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTRFLY est $ 543.55, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 13.5.

En termes de performance à court terme, BTRFLY a évolué de -4.13% au cours de la dernière heure, -0.82% sur 24 heures et de +43.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Redacted (BTRFLY)

Capitalisation boursière $ 402.00K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 402.00K Offre en circulation 17.40K Offre totale 17,395.215016912

La capitalisation boursière actuelle de Redacted est de $ 402.00K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTRFLY est de 17.40K, avec une offre totale de 17395.215016912. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 402.00K.