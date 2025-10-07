Informations sur le prix de Rawr (XD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02489791$ 0.02489791 $ 0.02489791 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.98% Changement de prix (1J) +46.93% Variation du prix (7 j) +62.23% Variation du prix (7 j) +62.23%

Le prix en temps réel de Rawr (XD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, XD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XD est $ 0.02489791, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, XD a évolué de +0.98% au cours de la dernière heure, +46.93% sur 24 heures et de +62.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rawr (XD)

Capitalisation boursière $ 268.54K$ 268.54K $ 268.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 268.54K$ 268.54K $ 268.54K Offre en circulation 981.10M 981.10M 981.10M Offre totale 981,096,717.96 981,096,717.96 981,096,717.96

La capitalisation boursière actuelle de Rawr est de $ 268.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XD est de 981.10M, avec une offre totale de 981096717.96. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 268.54K.