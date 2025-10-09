Informations sur le prix de Pumpit (PUMPIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001156 $ 0.00001156 $ 0.00001156 Bas 24 h $ 0.00001191 $ 0.00001191 $ 0.00001191 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001156$ 0.00001156 $ 0.00001156 Haut 24 h $ 0.00001191$ 0.00001191 $ 0.00001191 Sommet historique $ 0.00013851$ 0.00013851 $ 0.00013851 Prix le plus bas $ 0.00001116$ 0.00001116 $ 0.00001116 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.18% Variation du prix (7 j) +2.56% Variation du prix (7 j) +2.56%

Le prix en temps réel de Pumpit (PUMPIT) est de $0.00001176. Au cours des dernières 24 heures, PUMPIT a évolué entre un minimum de $ 0.00001156 et un maximum de $ 0.00001191, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUMPIT est $ 0.00013851, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001116.

En termes de performance à court terme, PUMPIT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.18% sur 24 heures et de +2.56% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pumpit (PUMPIT)

Capitalisation boursière $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Offre en circulation 714.25M 714.25M 714.25M Offre totale 714,250,172.867144 714,250,172.867144 714,250,172.867144

La capitalisation boursière actuelle de Pumpit est de $ 8.40K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUMPIT est de 714.25M, avec une offre totale de 714250172.867144. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.40K.