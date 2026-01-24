CEXDEX+
Le prix de ForTON en direct est actuellement de 67.05 USD. La capitalisation boursière de FRT est de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de FRT en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Cours ForTON(FRT)

Prix en temps réel : 1 FRT à USD

$67.05
+0.31%1D
USD
Graphique du prix de ForTON (FRT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-24 15:37:22 (UTC+8)

Prix de ForTON aujourd'hui

Le prix de ForTON (FRT) en direct est actuellement de $ 67.05, avec une variation de 0.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FRT en USD est de $ 67.05 par FRT.

ForTON se classe actuellement au n°4210 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 FRT. Au cours des dernières 24 heures, FRT a été échangé entre $ 64.62 (plus bas) et $ 69.79 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 263.414719009471, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.5097939315029316.

En termes de performance à court terme, FRT a varié de -0.66% au cours de la dernière heure et de +20.33% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 58.68K.

Informations de marché pour ForTON (FRT)

No.4210

$ 0.00
$ 58.68K
$ 33.53M
0.00
500,000
499,644
0.00%

TONCOIN

La capitalisation boursière actuelle de ForTON est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 58.68K. L'offre en circulation de FRT est de 0.00, avec une offre totale de 499644. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.53M.

Historique du prix de ForTON en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 64.62
Bas 24 h
$ 69.79
Haut 24 h

$ 64.62
$ 69.79
$ 263.414719009471
$ 1.5097939315029316
-0.66%

+0.31%

+20.33%

+20.33%

Historique du prix de ForTON (FRT) en USD

Suivez la variation du prix de ForTON aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.2072+0.31%
30 jours$ -2.95-4.22%
60 jours$ -2.95-4.22%
90 jours$ -2.95-4.22%
Variation du prix de ForTON aujourd'hui

Aujourd'hui, FRT a enregistré une variation de $ +0.2072 (+0.31%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de ForTON sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -2.95 (-4.22%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de ForTON

En élargissant la vue à 60 jours, FRT a constaté une variation de $ -2.95 (-4.22%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de ForTON sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -2.95 (-4.22%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de ForTON (FRT) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de ForTON.

Analyse de l'IA pour ForTON

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de ForTON, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de ForTON ?

Les prix de ForTON (FRT) sont influencés par plusieurs facteurs clés :

1. Le sentiment du marché et les tendances globales du marché des cryptomonnaies
2. L'adoption de la blockchain TON et la croissance de son écosystème
3. Le volume des transactions et la liquidité sur les exchanges
4. L'utilité du token et ses cas d'utilisation au sein de la plateforme ForTON
5. Les annonces de partenariats et les mises à jour concernant le développement
6. Les actualités réglementaires affectant les marchés des cryptomonnaies
7. Les mouvements des prix du Bitcoin et des principales altcoins
8. L'engagement de la communauté et l'activité sur les réseaux sociaux
9. Les modèles d'analyse technique ainsi que les niveaux de support et de résistance
10. La dynamique de l'offre et la structure de la tokenomie

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de ForTON aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix de ForTON (FRT) aujourd'hui pour plusieurs raisons principales : prendre des décisions éclairées en matière de trading, suivre la performance de leur portefeuille, déterminer le bon moment pour effectuer des ordres d'achat ou de vente, évaluer les tendances du marché, calculer leurs profits ou pertes, et gérer leur exposition au risque dans le cadre de leurs investissements en cryptomonnaies.

Prédiction du prix de ForTON

Prévision du prix de ForTON (FRT) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de FRT en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de ForTON (FRT) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de ForTON pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix le ForTON pourrait-il atteindre en 2026–2027 ?Rendez-vous sur notre page de prévision des prix pour consulter les prévisions du prix de FRT pour les années 2026–2027 en cliquant sur Prévision du prix de ForTON.

Comment acheter et investir dans du ForTON

Prêt à vous lancer avec ForTON ? Acheter du FRT sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du ForTON. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de ForTON (FRT).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de 0.00 tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du ForTON sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de ForTON (FRT)

Que pouvez-vous faire avec du ForTON

Détenir du ForTON vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

  • Explorez le marché au comptant de MEXC

    Explorez le marché au comptant de MEXC

    Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas.

    Trading des contrats à terme

    Trading des contrats à terme

    Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde.

  • Launchpool de MEXC

    Launchpool de MEXC

    Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables.

    Pré-ouverture sur MEXC

    Pré-ouverture sur MEXC

    Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés.

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du ForTON (FRT) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Qu'est-ce que ForTON (FRT)

ForTON est un écosystème décentralisé sur la blockchain TON, reposant sur des smart contracts automatisés et un modèle d'incitation communautaire. Le token est utilisé pour les récompenses, l'accès aux utilités de la plateforme et la croissance de la liquidité, tandis que les actions clés sont enregistrées de manière transparente on-chain.

Ressources de ForTON

Pour une compréhension plus approfondie de ForTON, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ForTON

Mises à jour importantes de l'industrie sur ForTON (FRT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-22 19:16:51Mises à jour de l'industrie
Plus de 2,1 milliards de dollars d'options crypto expirent demain, point de douleur maximale du BTC à 92 000 $
01-22 13:05:02Mises à jour de l'industrie
Les ETF Ethereum au comptant américains ont enregistré des sorties nettes de 287 millions de dollars hier, marquant deux jours de bourse consécutifs de sorties nettes
01-22 12:06:30Mises à jour de l'industrie
Le sentiment de dépôt de Bitcoin s'intensifie, avec un afflux net de 7 111,20 BTC vers les CEX au cours des dernières 24 heures
01-20 22:09:49Mises à jour de l'industrie
L'or au comptant a bondi à court terme, dépassant les 4 740 $/oz, atteignant un nouveau sommet historique
01-20 13:14:57Mises à jour de l'industrie
Trump commente les tarifs de l'UE, l'or atteint un nouveau sommet historique, le Bitcoin chute brièvement
01-19 16:31:41Mises à jour de l'industrie
Le secteur de la confidentialité connaît un rallye relais, DUSK bondit de plus de 120 % en une seule journée

Découvrez-en plus sur ForTON

FRTUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur FRT avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme FRTUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de ForTON (FRT) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de ForTON en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
FRT/USDT
$67.05
$67.05$67.05
+0.41%
0.00% (USDT)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

