Prix de ForTON aujourd'hui

Le prix de ForTON (FRT) en direct est actuellement de $ 67.05, avec une variation de 0.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FRT en USD est de $ 67.05 par FRT.

ForTON se classe actuellement au n°4210 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 FRT. Au cours des dernières 24 heures, FRT a été échangé entre $ 64.62 (plus bas) et $ 69.79 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 263.414719009471, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.5097939315029316.

En termes de performance à court terme, FRT a varié de -0.66% au cours de la dernière heure et de +20.33% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 58.68K.

Informations de marché pour ForTON (FRT)

Classement No.4210 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 58.68K$ 58.68K $ 58.68K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.53M$ 33.53M $ 33.53M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 500,000 500,000 500,000 Offre totale 499,644 499,644 499,644 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique TONCOIN

La capitalisation boursière actuelle de ForTON est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 58.68K. L'offre en circulation de FRT est de 0.00, avec une offre totale de 499644. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.53M.