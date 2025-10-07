Informations sur le prix de Premia (PREMIA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.143424 $ 0.143424 $ 0.143424 Bas 24 h $ 0.168511 $ 0.168511 $ 0.168511 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.143424$ 0.143424 $ 0.143424 Haut 24 h $ 0.168511$ 0.168511 $ 0.168511 Sommet historique $ 5.79$ 5.79 $ 5.79 Prix le plus bas $ 0.051951$ 0.051951 $ 0.051951 Variation du prix (1 h) +0.13% Changement de prix (1J) -6.49% Variation du prix (7 j) +14.54% Variation du prix (7 j) +14.54%

Le prix en temps réel de Premia (PREMIA) est de $0.153258. Au cours des dernières 24 heures, PREMIA a évolué entre un minimum de $ 0.143424 et un maximum de $ 0.168511, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PREMIA est $ 5.79, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.051951.

En termes de performance à court terme, PREMIA a évolué de +0.13% au cours de la dernière heure, -6.49% sur 24 heures et de +14.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Premia (PREMIA)

Capitalisation boursière $ 7.88M$ 7.88M $ 7.88M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.33M$ 15.33M $ 15.33M Offre en circulation 51.39M 51.39M 51.39M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Premia est de $ 7.88M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PREMIA est de 51.39M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.33M.