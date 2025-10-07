Informations sur le prix de PKT (PKT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02399605$ 0.02399605 $ 0.02399605 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.81% Changement de prix (1J) +14.75% Variation du prix (7 j) +19.29% Variation du prix (7 j) +19.29%

Le prix en temps réel de PKT (PKT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PKT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PKT est $ 0.02399605, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PKT a évolué de -0.81% au cours de la dernière heure, +14.75% sur 24 heures et de +19.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PKT (PKT)

Capitalisation boursière $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Offre en circulation 3.66B 3.66B 3.66B Offre totale 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PKT est de $ 1.44M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PKT est de 3.66B, avec une offre totale de 6000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.36M.