Informations sur le prix de PJN (PJN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00288545$ 0.00288545 $ 0.00288545 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.66% Changement de prix (1J) +7.03% Variation du prix (7 j) -29.39% Variation du prix (7 j) -29.39%

Le prix en temps réel de PJN (PJN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PJN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PJN est $ 0.00288545, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PJN a évolué de +2.66% au cours de la dernière heure, +7.03% sur 24 heures et de -29.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PJN (PJN)

Capitalisation boursière $ 68.93K$ 68.93K $ 68.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 68.93K$ 68.93K $ 68.93K Offre en circulation 999.76M 999.76M 999.76M Offre totale 999,755,788.333015 999,755,788.333015 999,755,788.333015

La capitalisation boursière actuelle de PJN est de $ 68.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PJN est de 999.76M, avec une offre totale de 999755788.333015. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 68.93K.