Informations sur le prix de Persistence One (XPRT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02872495 $ 0.02872495 $ 0.02872495 Bas 24 h $ 0.02956168 $ 0.02956168 $ 0.02956168 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02872495$ 0.02872495 $ 0.02872495 Haut 24 h $ 0.02956168$ 0.02956168 $ 0.02956168 Sommet historique $ 16.59$ 16.59 $ 16.59 Prix le plus bas $ 0.02872495$ 0.02872495 $ 0.02872495 Variation du prix (1 h) -0.87% Changement de prix (1J) -0.96% Variation du prix (7 j) -6.48% Variation du prix (7 j) -6.48%

Le prix en temps réel de Persistence One (XPRT) est de $0.02918088. Au cours des dernières 24 heures, XPRT a évolué entre un minimum de $ 0.02872495 et un maximum de $ 0.02956168, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XPRT est $ 16.59, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02872495.

En termes de performance à court terme, XPRT a évolué de -0.87% au cours de la dernière heure, -0.96% sur 24 heures et de -6.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Persistence One (XPRT)

Capitalisation boursière $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Offre en circulation 235.50M 235.50M 235.50M Offre totale 239,306,869.353732 239,306,869.353732 239,306,869.353732

La capitalisation boursière actuelle de Persistence One est de $ 6.88M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XPRT est de 235.50M, avec une offre totale de 239306869.353732. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.99M.