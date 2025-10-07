Informations sur le prix de Peepo (PEPO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) +3.30% Variation du prix (7 j) +0.75% Variation du prix (7 j) +0.75%

Le prix en temps réel de Peepo (PEPO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PEPO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PEPO est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PEPO a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +3.30% sur 24 heures et de +0.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Peepo (PEPO)

Capitalisation boursière $ 418.65K$ 418.65K $ 418.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 418.65K$ 418.65K $ 418.65K Offre en circulation 417.78B 417.78B 417.78B Offre totale 417,779,029,640.70825 417,779,029,640.70825 417,779,029,640.70825

La capitalisation boursière actuelle de Peepo est de $ 418.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEPO est de 417.78B, avec une offre totale de 417779029640.70825. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 418.65K.