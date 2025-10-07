Informations sur le prix de Pandora (PANDORA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 519.47 $ 519.47 $ 519.47 Bas 24 h $ 556.87 $ 556.87 $ 556.87 Haut 24 h Bas 24 h $ 519.47$ 519.47 $ 519.47 Haut 24 h $ 556.87$ 556.87 $ 556.87 Sommet historique $ 32,494$ 32,494 $ 32,494 Prix le plus bas $ 455.71$ 455.71 $ 455.71 Variation du prix (1 h) +3.70% Changement de prix (1J) +6.67% Variation du prix (7 j) +8.38% Variation du prix (7 j) +8.38%

Le prix en temps réel de Pandora (PANDORA) est de $555.23. Au cours des dernières 24 heures, PANDORA a évolué entre un minimum de $ 519.47 et un maximum de $ 556.87, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PANDORA est $ 32,494, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 455.71.

En termes de performance à court terme, PANDORA a évolué de +3.70% au cours de la dernière heure, +6.67% sur 24 heures et de +8.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pandora (PANDORA)

Capitalisation boursière $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Offre en circulation 10.00K 10.00K 10.00K Offre totale 10,000.0 10,000.0 10,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pandora est de $ 5.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PANDORA est de 10.00K, avec une offre totale de 10000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.55M.