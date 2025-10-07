Informations sur le prix de Orion (ORN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.249334
Haut 24 h $ 0.456495
Sommet historique $ 29.25
Prix le plus bas $ 0.19197
Variation du prix (1 h) -0.05%
Changement de prix (1J) -1.74%
Variation du prix (7 j) -4.57%

Le prix en temps réel de Orion (ORN) est de $0.285444. Au cours des dernières 24 heures, ORN a évolué entre un minimum de $ 0.249334 et un maximum de $ 0.456495, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ORN est $ 29.25, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.19197.

En termes de performance à court terme, ORN a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, -1.74% sur 24 heures et de -4.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Orion (ORN)

Capitalisation boursière $ 9.79M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.44M
Offre en circulation 34.43M
Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Orion est de $ 9.79M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ORN est de 34.43M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.44M.