Informations sur le prix de Orbitt Token (ORBT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.134927 $ 0.134927 $ 0.134927 Bas 24 h $ 0.140972 $ 0.140972 $ 0.140972 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.134927$ 0.134927 $ 0.134927 Haut 24 h $ 0.140972$ 0.140972 $ 0.140972 Sommet historique $ 0.694947$ 0.694947 $ 0.694947 Prix le plus bas $ 0.00138494$ 0.00138494 $ 0.00138494 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) +0.61% Variation du prix (7 j) +7.85% Variation du prix (7 j) +7.85%

Le prix en temps réel de Orbitt Token (ORBT) est de $0.139838. Au cours des dernières 24 heures, ORBT a évolué entre un minimum de $ 0.134927 et un maximum de $ 0.140972, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ORBT est $ 0.694947, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00138494.

En termes de performance à court terme, ORBT a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, +0.61% sur 24 heures et de +7.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Orbitt Token (ORBT)

Capitalisation boursière $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Offre en circulation 14.94M 14.94M 14.94M Offre totale 19,999,658.88032693 19,999,658.88032693 19,999,658.88032693

La capitalisation boursière actuelle de Orbitt Token est de $ 2.09M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ORBT est de 14.94M, avec une offre totale de 19999658.88032693. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.80M.