Informations sur le prix de Optio (OPT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00418746 $ 0.00418746 $ 0.00418746 Bas 24 h $ 0.00635974 $ 0.00635974 $ 0.00635974 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00418746$ 0.00418746 $ 0.00418746 Haut 24 h $ 0.00635974$ 0.00635974 $ 0.00635974 Sommet historique $ 0.03491861$ 0.03491861 $ 0.03491861 Prix le plus bas $ 0.00237022$ 0.00237022 $ 0.00237022 Variation du prix (1 h) -4.14% Changement de prix (1J) -22.56% Variation du prix (7 j) -43.14% Variation du prix (7 j) -43.14%

Le prix en temps réel de Optio (OPT) est de $0.00440619. Au cours des dernières 24 heures, OPT a évolué entre un minimum de $ 0.00418746 et un maximum de $ 0.00635974, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OPT est $ 0.03491861, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00237022.

En termes de performance à court terme, OPT a évolué de -4.14% au cours de la dernière heure, -22.56% sur 24 heures et de -43.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Optio (OPT)

Capitalisation boursière $ 25.14M$ 25.14M $ 25.14M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.93M$ 32.93M $ 32.93M Offre en circulation 5.71B 5.71B 5.71B Offre totale 7,473,246,916.9577 7,473,246,916.9577 7,473,246,916.9577

La capitalisation boursière actuelle de Optio est de $ 25.14M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OPT est de 5.71B, avec une offre totale de 7473246916.9577. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.93M.