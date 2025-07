Découvrez les informations clés sur Opium (OPIUM), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Opium (OPIUM)

Opium is a decentralized derivative protocol.

It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product.

Site officiel : https://www.opium.network/