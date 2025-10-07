Informations sur le prix de OpenUSDT (OUSDT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.999535 $ 0.999535 $ 0.999535 Bas 24 h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.999535$ 0.999535 $ 0.999535 Haut 24 h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Sommet historique $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prix le plus bas $ 0.990114$ 0.990114 $ 0.990114 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +0.06% Variation du prix (7 j) +0.06% Variation du prix (7 j) +0.06%

Le prix en temps réel de OpenUSDT (OUSDT) est de $1.001. Au cours des dernières 24 heures, OUSDT a évolué entre un minimum de $ 0.999535 et un maximum de $ 1.002, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OUSDT est $ 1.011, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.990114.

En termes de performance à court terme, OUSDT a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +0.06% sur 24 heures et de +0.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OpenUSDT (OUSDT)

Capitalisation boursière $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Offre en circulation 5.15M 5.15M 5.15M Offre totale 5,145,340.145532 5,145,340.145532 5,145,340.145532

La capitalisation boursière actuelle de OpenUSDT est de $ 5.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OUSDT est de 5.15M, avec une offre totale de 5145340.145532. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.15M.