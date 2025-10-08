Informations sur le prix de OnlyBruvs (BRUVS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002924 $ 0.00002924 $ 0.00002924 Bas 24 h $ 0.00002984 $ 0.00002984 $ 0.00002984 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002924$ 0.00002924 $ 0.00002924 Haut 24 h $ 0.00002984$ 0.00002984 $ 0.00002984 Sommet historique $ 0.00091545$ 0.00091545 $ 0.00091545 Prix le plus bas $ 0.00002571$ 0.00002571 $ 0.00002571 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.37% Variation du prix (7 j) +2.41% Variation du prix (7 j) +2.41%

Le prix en temps réel de OnlyBruvs (BRUVS) est de $0.00002924. Au cours des dernières 24 heures, BRUVS a évolué entre un minimum de $ 0.00002924 et un maximum de $ 0.00002984, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRUVS est $ 0.00091545, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002571.

En termes de performance à court terme, BRUVS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.37% sur 24 heures et de +2.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OnlyBruvs (BRUVS)

Capitalisation boursière $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,950,901.1284324 999,950,901.1284324 999,950,901.1284324

La capitalisation boursière actuelle de OnlyBruvs est de $ 29.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRUVS est de 999.95M, avec une offre totale de 999950901.1284324. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.24K.