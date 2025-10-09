Tokenomics de Odin (ODIN)
Tokenomics et analyse de prix de Odin (ODIN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Odin (ODIN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Odin (ODIN)
Odin is a dog who was mistaken for a Coyote and shot and now the "#JusticeForOdin" movement has started to roar on every single social media platform.
The #JusticeForOdin movement which the end goal is "Odin's Law" - that every animal control officer and cop has to bear non-lethal in case of a similar situation, this is happening everywhere in the states and it's not the first case, but this can make a huge change!
This is more than just a memecoin, this is a movement to support all pet owners to make a change in the real world and make it a safer place for our furry friends.
Tokenomics de Odin (ODIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Odin (ODIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ODIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ODIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
