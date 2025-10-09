Informations sur le prix de ODIN Tools (ODIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00404004 $ 0.00404004 $ 0.00404004 Bas 24 h $ 0.00439027 $ 0.00439027 $ 0.00439027 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00404004$ 0.00404004 $ 0.00404004 Haut 24 h $ 0.00439027$ 0.00439027 $ 0.00439027 Sommet historique $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 Prix le plus bas $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 Variation du prix (1 h) -0.18% Changement de prix (1J) -5.31% Variation du prix (7 j) -11.58% Variation du prix (7 j) -11.58%

Le prix en temps réel de ODIN Tools (ODIN) est de $0.00414086. Au cours des dernières 24 heures, ODIN a évolué entre un minimum de $ 0.00404004 et un maximum de $ 0.00439027, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ODIN est $ 0.00779732, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00201723.

En termes de performance à court terme, ODIN a évolué de -0.18% au cours de la dernière heure, -5.31% sur 24 heures et de -11.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ODIN Tools (ODIN)

Capitalisation boursière $ 310.71K$ 310.71K $ 310.71K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 382.80K$ 382.80K $ 382.80K Offre en circulation 75.42M 75.42M 75.42M Offre totale 92,918,446.41845858 92,918,446.41845858 92,918,446.41845858

La capitalisation boursière actuelle de ODIN Tools est de $ 310.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ODIN est de 75.42M, avec une offre totale de 92918446.41845858. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 382.80K.