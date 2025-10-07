Informations sur le prix de NEURALAI (NEURAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 2.18 Haut 24 h $ 2.28 Sommet historique $ 17.29 Prix le plus bas $ 0.177018 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) -2.11% Variation du prix (7 j) -0.05%

Le prix en temps réel de NEURALAI (NEURAL) est de $2.21. Au cours des dernières 24 heures, NEURAL a évolué entre un minimum de $ 2.18 et un maximum de $ 2.28, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NEURAL est $ 17.29, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.177018.

En termes de performance à court terme, NEURAL a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, -2.11% sur 24 heures et de -0.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NEURALAI (NEURAL)

Capitalisation boursière $ 22.00M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.00M Offre en circulation 10.00M Offre totale 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de NEURALAI est de $ 22.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NEURAL est de 10.00M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.00M.