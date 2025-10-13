Tokenomics de NEURALAI (NEURAL)
Tokenomics et analyse de prix de NEURALAI (NEURAL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de NEURALAI (NEURAL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur NEURALAI (NEURAL)
Producing 3D content has been traditionally expensive and complex. Not anymore. NeuralAI leverages generative AI to make textual descriptions into detailed 3D models, reducing costs and complexity. Quickly produce 3D models from text prompts in our intuitive interface to craft 3D assets with ease: enter your description and our AI will materialize it into a 3D model.
NeuralAI enables dramatic cost reductions and is the economical choice for 3D asset creation. Save on the costs traditionally associated with manual 3D modeling. No expertise required. No longer does creating 3D game asset require technical know-how, with NeuralAI, anyone can turn simple descriptions into a vivid 3D asset.
Transforming textual input into 3D models for AR and beyond is now efficient and hassle-free with NeuralAI, eliminating the traditional barriers of cost and time.
Tokenomics de NEURALAI (NEURAL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de NEURALAI (NEURAL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NEURAL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NEURAL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
