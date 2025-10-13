Informations sur le prix de NETWORKCITIES (CITIES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.44% Changement de prix (1J) +26.57% Variation du prix (7 j) -9.57% Variation du prix (7 j) -9.57%

Le prix en temps réel de NETWORKCITIES (CITIES) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CITIES a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CITIES est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CITIES a évolué de +3.44% au cours de la dernière heure, +26.57% sur 24 heures et de -9.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NETWORKCITIES (CITIES)

Capitalisation boursière $ 676.55K$ 676.55K $ 676.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 676.55K$ 676.55K $ 676.55K Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,953,262.6740656 999,953,262.6740656 999,953,262.6740656

La capitalisation boursière actuelle de NETWORKCITIES est de $ 676.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CITIES est de 999.95M, avec une offre totale de 999953262.6740656. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 676.55K.