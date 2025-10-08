Informations sur le prix de MOVA (MOVA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000739 $ 0.00000739 $ 0.00000739 Bas 24 h $ 0.00000745 $ 0.00000745 $ 0.00000745 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000739$ 0.00000739 $ 0.00000739 Haut 24 h $ 0.00000745$ 0.00000745 $ 0.00000745 Sommet historique $ 0.0002423$ 0.0002423 $ 0.0002423 Prix le plus bas $ 0.00000475$ 0.00000475 $ 0.00000475 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.67% Variation du prix (7 j) +10.87% Variation du prix (7 j) +10.87%

Le prix en temps réel de MOVA (MOVA) est de $0.00000744. Au cours des dernières 24 heures, MOVA a évolué entre un minimum de $ 0.00000739 et un maximum de $ 0.00000745, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MOVA est $ 0.0002423, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000475.

En termes de performance à court terme, MOVA a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.67% sur 24 heures et de +10.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MOVA (MOVA)

Capitalisation boursière $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Offre en circulation 999.15M 999.15M 999.15M Offre totale 999,153,994.930782 999,153,994.930782 999,153,994.930782

La capitalisation boursière actuelle de MOVA est de $ 7.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MOVA est de 999.15M, avec une offre totale de 999153994.930782. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.43K.