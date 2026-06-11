À quoi sert THREE ?

THREE est une plateforme de commerce électronique basée sur une cryptomonnaie résistante à la fraude, conçue pour faire de la cryptomonnaie la forme de paiement mondiale. Elle propose des outils tels que ZKi3s pour les réputations sur chaîne sans KYC, des contrats intelligents Tri-Proof destinés à lutter contre les activités frauduleuses, ainsi que 3Pay pour des systèmes de paiement décentralisés et privés. La vision de Three Protocol repose sur la création d’un commerce en ligne évolutif, privé et sécurisé.

Qu’est-ce qui rend THREE unique ?

THREE se distingue par son approche innovante en matière de résistance à la fraude et de systèmes de paiement décentralisés. L’utilisation de ZKi3s pour les réputations sur chaîne sans KYC, des contrats intelligents Tri-Proof et 3Pay garantit un environnement transactionnel sûr et privé, ce qui la rend unique dans le domaine du commerce électronique.

À quoi peut-on utiliser THREE ?

THREE peut être utilisée pour créer un commerce en ligne évolutif, privé et sécurisé. Ses marchés décentralisés, notamment Jobs3, transforment l’avenir du commerce électronique en offrant des solutions de paiement résistantes à la fraude et décentralisées.

Quel est le prix actuel de THREE ?

Le prix en direct de THREE ($THREE) est de €0.002875216071350025000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne THREE sur le marché ?

THREE occupe actuellement le rang n°3975 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €287214.4613816010000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de $THREE ?

L'offre en circulation de $THREE est de 100000000.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour THREE ?

Durant les dernières 24 heures, THREE a échangé dans une fourchette comprise entre €0.002460773500880760000 (plus bas sur 24 heures) et €0.003607031242744020000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point THREE est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

THREE a atteint un plus haut historique de €0.3740660915955210000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.001063524076875000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de $THREE est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour THREE ?

La variation actuelle du prix de -12.04% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Payment Solutions. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.